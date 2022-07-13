В Саратовской области зафиксирован резкий рост экстремизма

За первое полугодие 2022 года в Саратовской области был зафиксирован резкий рост экстремизма. Таковы данные региональной прокуратуры.

Количество преступлений указанной категории возросла на 29,4 процента. Всего их было зафиксировано 22. Из них 16 преступлений выявили сотрудники ФСБ, а шесть – сотрудники органов МВД.

13 преступлений представляли из себя призывы к экстремизму, пять были связаны с возбуждением ненависти либо вражды, а четыре с организацией экстремистской организации.

К ответственности привлекли семь человек. Ранее уже привлекались к ответственности два человека, без постоянного источника дохода – три задержанных.

По результатам их рассмотрениях к административной ответственности привлечено 12 лиц. Общая сумма наложенного штрафа составила 61 тысяч рублей.

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