фото: архив КП

Саратовец перевел 700 тысяч рублей на «безопасный счет» и лишился денег. Об этом сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

Очередной саратовец стал жертвой мошенников. На этот раз в отдел полиции поселка Солнечный обратился 53-летний мужчина. По словам заявителя, 24 июня ему позвонил незнакомец, представившись сотрудником банка и сообщил, что неизвестные оформили доверенность на имя мужчины с целью получения кредита. Чтобы сберечь свои средства, звонивший порекомендовал оформить собственную заявку на заем и перевести деньги на «безопасный счет».

Доверчивый саратовец послушал незнакомца и перевел на 27 различных счетов кредитные средства в размере 505 тысяч и 200 тысяч рублей из собственных сбережений.

Возбуждено уголовное дело.

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