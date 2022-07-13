Житель Саратова задержан за убийство соседа по коммуналке

Фото: СУ СК - Саратов

Житель Саратова задержан за убийство соседа по коммунальной квартире, сообщает следственный комитет Саратовской области сегодня, 13 июля.

50-летний потерпевший проживал в коммунальной квартире на улице Зеркальной. Вечером 18 июня он находился у своего соседа, когда другой, 54-летний сосед зашел к ним и вступил в перепалку с хозяином комнаты. Гражданин вступился за товарища и получил несколько сильных ударов по голове. Пострадавший был госпитализирован, но спасти его жизнь не удалось, 10 июля мужчина скончался от полученных травм.

54-летний саратовец задержан полицией. Ему предъявлено обвинение по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Обвиняемый отказался признавать свою вину.

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