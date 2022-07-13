Сегодня, 13 июля, в Саратовскую область пришла гроза, об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

В Саратовской области установилась переменная облачность. В некоторых районах будет небольшой дождь, в отдельных районах Правобережья ожидаются ливни. Выпадет 15-49 мм осадков. Северный ветер дует со скоростью 4-9 м/с, при грозе порывы достигнут 15-19 м/с, с отдельными порывами до 22 м/с.

Температура колеблется от +19 до +24 градусов ночью, а днем воздух прогреется до +24...+37 градусов.

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