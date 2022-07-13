Саратовский минобр: патриотическое воспитание ляжет в основу работы с детьми в летний сезон

Сегодня, 13 июля, в институте развития образование прошло заседание Общественного совета при министерстве образования Саратовской области, на котором рассматривался вопрос формирования регионального филиала всероссийского движения детей и молодежи.

О первых итогах высказалась замминистра образования Ирина Чинаева, отметив, что утвержденная 10 июня примерная рабочая программа по воспитанию уже внедрена во все образовательные учреждения. К 1 сентября они будут приведены в соответствие ФГОС.

Также она рассказала, о новой программе «Семь шагов летней оздоровительной компании», согласно которой патриотическое воспитание ляжет в основу работы с детьми в летний сезон.

«Мы привыкли, что летный период завершает учебный год, а в этот раз у нас получилось, что летние каникулы стали апробацией тех новых идей, которые будут внедрены в учебном году», - добавила чиновница.

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