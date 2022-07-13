Рыбак в Заводском
Саратовцев возмутили рыбаки в сквере Марины Расковой, своими впечатлениями горожане делятся в социальной сети.
Как пишет Керьян Великий в группе «Заводской Online Саратов» ВКонтакте, в Заводском районе мужчины ловят рыбу в пруду в сквере имени Марины Расковой.
- Рыбу ловят уже несколько дней. Охрана спокойно проходит мимо! – возмущаются некоторые комментаторы.
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