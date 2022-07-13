Рыбак в Заводском

Саратовцев возмутили рыбаки в сквере Марины Расковой, своими впечатлениями горожане делятся в социальной сети.

Как пишет Керьян Великий в группе «Заводской Online Саратов» ВКонтакте, в Заводском районе мужчины ловят рыбу в пруду в сквере имени Марины Расковой.

- Рыбу ловят уже несколько дней. Охрана спокойно проходит мимо! – возмущаются некоторые комментаторы.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.