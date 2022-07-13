фото: архив КП

В Энгельсе с мужчины грабитель сорвал дорогую золотую цепь. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Саратовской области.

По данным ведомства, 49-летний мужчина прогуливался по одной из улиц, на шее мужчины висела массивная золотая цепь стоимостью около 40 тысяч рублей. Злоумышленник заметил украшение на шее у прохожего, дождался удобного момента и сорвал цепь с шеи мужчины, после чего убежал.

Владелец золота попытался догнать вора, но это оказалось безуспешно. Мужчина обратился в полицию, задержан 53-летний рецидивист. Возбуждено уголовное дело.

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