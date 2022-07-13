фото: архив КП
В Энгельсе с мужчины грабитель сорвал дорогую золотую цепь. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Саратовской области.
По данным ведомства, 49-летний мужчина прогуливался по одной из улиц, на шее мужчины висела массивная золотая цепь стоимостью около 40 тысяч рублей. Злоумышленник заметил украшение на шее у прохожего, дождался удобного момента и сорвал цепь с шеи мужчины, после чего убежал.
Владелец золота попытался догнать вора, но это оказалось безуспешно. Мужчина обратился в полицию, задержан 53-летний рецидивист. Возбуждено уголовное дело.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.