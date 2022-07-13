Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество13 июля 2022 12:39

Третья Советская больница в Саратове получит новую мебель

Источник:kp.ru

Клиническая больница №1 им. С. Р. Миротворцева, известная как 3-я Советская получит новую мебель, об этом сообщает центр управления регионом.

Жалобы на состояние некоторых отделений больницы были зафиксированы специалистами ЦУРа, а руководство клиники оперативно отреагировало на них. Уже сейчас в детском отделении травматологии проводится ремонт, а в третьем квартале 2022 года планируется закупка новых кроватей для других отделений.

В результате этих работ будут отремонтированы все палаты, санузлы и подсобные помещения, заменено освещение. Палаты будут полностью оборудованы новой мебелью, будут закуплены новые матрасы и постельное белье, рассказали в больнице.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.