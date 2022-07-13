В Саратовской области за полгода пропали без вести 289 человек

В первом полугодии 2022 года в розыск как пропавшие без вести объявлено 289 человек, сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

С учетом лиц, объявленных в розыск в предыдущие годы, в этом полугодии разыскивалось 642 человека. Найти удалось 285 без вести пропавших. Правоохранители завели три уголовных дела по статье «убийство, замаскированное под безвестное исчезновение лица». По итогам полугодия в розыске осталось 348 граждан.

Как объяснили в прокуратуре, большинство заявлений о розыске поступает в отношении лиц, ведущих асоциальный образ жизни, злоупотребляющих алкоголем. Летом из дома чаще сбегают подростки.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.