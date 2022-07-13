Сегодня, 13 июля, в Саратове отключили воду в Ленинском и Заводском районах, об этом сообщает ООО «КВС».

В Ленинском районе идут работы по адресу улица Зои Космодемьянской,21а, До полуночи без холодной воды остались абоненты, расположенные в квадрате улиц 3-й проезд Панфилова - Панфилова - Олимпийская - Гвардейская.

В заводском работы ведутся по адресу Энтузиастов,69. До 20.00 прекращена подача холодной воды по адресам Брянская,8 и поселок Князевка.

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