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Общество13 июля 2022 12:26

В Саратове отключили воду в Ленинском и Заводском районах

Холодной воды не будет до полуночи
Наталия Калинина

Сегодня, 13 июля, в Саратове отключили воду в Ленинском и Заводском районах, об этом сообщает ООО «КВС».

В Ленинском районе идут работы по адресу улица Зои Космодемьянской,21а, До полуночи без холодной воды остались абоненты, расположенные в квадрате улиц 3-й проезд Панфилова - Панфилова - Олимпийская - Гвардейская.

В заводском работы ведутся по адресу Энтузиастов,69. До 20.00 прекращена подача холодной воды по адресам Брянская,8 и поселок Князевка.

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