1 июля в Саратовской области станет днем ветеранов боевых действий

Роман Бусаргин на мероприятии

1 июля в Саратовской области будет объявлено днем ветеранов боевых действий, об этом сообщает телеграм-канал Романа Бусаргина.

Глава региона поддержал эту инициативу Саратовских общественников на встрече с членами общественной палаты, поручил подготовить соответствующий законопроект и направить его в Саратовскую областную думу.

В Саратовской области проживают более 15 тысяч ветеранов боевых действий в Афганистане, Чечне, Южной Осетии, Сирии и других странах. 1 июля как свой праздник они неофициально отмечают уже более десяти лет, проводят памятные мероприятия в Парке Победы на Соколовой горе, утверждает руководитель Саратовского отделения «Боевого братства» Сергей Авезниязов. Теперь в нашем регионе праздник получит официальный статус.

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