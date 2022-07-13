Животному миру Саратовской области нанесли ущерб в 2,3 миллиона рублей

Кабаны также становятся жертвами ДТП Фото: Михаил ФРОЛОВ

За прошлый год животному миру Саратовской области был нанесен ущерб в размере 2,3 миллиона рублей. Об этом сегодня, 13 июля, сообщили на заседании комитета охотничьего хозяйства и рыболовства при облдуме.

Ущерб от браконьерства в прошлом год составил 1,5 миллиона рублей, общий ущерб животному миру – 2,3 миллиона рублей.

В случае, если животное погибло в ДТП, существует практика погашения нанесенного ущерба за счет страховых компаний. Всего за год комитет выписал 47 претензий за сбитых животных.

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