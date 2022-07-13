Саратовский минсельхоз: себестоимость молока подорожает на 10 – 15 процентов

Корова на ферме Фото: Михаил ФРОЛОВ

Себестоимость молока в ближайшее время подорожает на 10 – 15 процентов, об этом сегодня, 13 июля, на заседании аграрного комитета облдумы заявила Наталия Тимофеева – начальник управления развития животноводства министерства сельского хозяйства региона.

В прошлом году себестоимость молока составляла в среднем 23,5 тысячи рублей за тонну. В этом году ожидается подорожание на 10-15 процентов. Оно связано с ростом цен на корма, топливо и ветеринарные препараты. Можно говорить о скором подорожании всей молочной продукции.

В этом году из бюджета региона было выделено 130,8 миллионов рублей на приобретение кормов и пищевых добавок для скота. Субсидия была увеличена на 43 процента по сравнению с прошлым годом.

В Саратовской области в этом году планируют произвести 755 тысяч тонн молока, на Марксовский район приходится 50 процентов производства.

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