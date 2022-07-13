Заседание комитета

В Саратовской области за год зафиксировали 18 случаев браконьерства – ни одно дело не дошло до суда. Такие данные были объявлены сегодня, 13 июля, на заседании аграрного комитета при облдуме.

В прошлом году власти завели 18 дел о браконьерстве, ни одно из них не было доведено до суда. При этом за первое полугодие 2022 года в регионе зарегистрировали семь случаев браконьерства.

Четыре дела в текущем году в итоге попали в суд, нарушителей наказали. В числе таких и всем известный случай с лосем. Приговор Валерию Рашкину был вынесен в 2022 году.

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