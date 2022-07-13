фото: Архив КП

Больного туберкулезом саратовца пришлось возвращать в больницу принудительно. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по региону.

56-летний мужчина с опасной формой туберкулеза сбежал из диспансера и вернулся домой.

Судебные приставы приняли решение о принудительной госпитализации мужчины в Областной клинический противотуберкулезный диспансер в Саратове. Пациента доставили в больницу вместе с врачом-фтизиатром на спецтранспорте.

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