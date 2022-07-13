В Саратове 46-летнюю женщину изнасиловали на пустыре

Фото: СУ СК - Саратов

В Заводском районе Саратов 46-летнюю женщину изнасиловали на пустыре. Подозреваемый задержан, о чем сегодня, 13 июля, сообщает СУ СК по региону.

По данным следствия, преступление было совершено 11 июля возле одного из жилых домов по Ново-Астраханскому шоссе. 43-летний мужчина, в компании общих знакомых, познакомился с 46-летней женщиной. Вечером того же он, оказавшись с ней в безлюдном месте, набросился и стал угрожать, а затем изнасиловал.

Подозреваемый задержан, его допрашивают. Расследование уголовного дела продолжается.

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