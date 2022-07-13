фото: Архив КП

Аграрии Саратовской области произведут 755 тысяч тонн молока. Об этом стало известно на заседании аграрного комитета Саратовской областной думы.

Сегодня, 12 июля, на заседании комитета областной думы Наталья Тимофеева начальник управления развития животноводства минсельхоза Саратовской области рассказала о темпах производства молочной индустрии региона.

Всего в 2022 году планируют произвести 755 тысяч тонн молока на 300 предприятиях. Чиновница отметила, что в прошлом году себестоимость молока составляла 23 500 рублей ща тонну, в этом году молоко будет дороже на 10-15 процентов.

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