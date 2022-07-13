Почти 6 тысяч жертв

В Саратовской области от коронавируса умерла 72-летняя женщина, об этом сегодня, 13 июля, сообщили в региональном минздраве.

За прошедшие сутки от новой коронавирусной инфекции в регионе скончался один человек, это 72-летняя женщина. За весь период эпидемии непосредственно от COVID-19 умерли уже 5999 саратовцев.

Напомним, всего коронавирусом заразились 255 640 жителей региона.

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