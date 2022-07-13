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Житель Балаково проведет два года в тюрьме за ложный донос на родственника из мести. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В суде установлено, что 22 сентября 2021 года 35-летний житель села Малое Перекопное Балаковского района, желая отомстить мужу своей сестры за вызов полиции во время конфликта со своей женой, написал заявление в полицию об угрозе убийством, которую муж сестры якобы высказал в его адрес.

Было возбуждено уголовное дело, но дознание установило, что мужчины 22 сентября не виделись и никаких угроз не было, а заявление было подано из мести.

Мужчине назначено судом наказание в виде 2 лет и 2 месяцев колонии строгого режима.

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