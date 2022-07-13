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Происшествия13 июля 2022 8:29

Две девушки из Саратова не поделили дорогу в Гагаринском районе

Водитель Chevrolet Aveo доставлена в больницу после ДТП в Саратове
Наталия Калинина
Фото: Госавтоинспекция

Фото: Госавтоинспекция

Вчера, 12 июля, две девушки из Саратова не поделили дорогу в Гагаринском районе, о чем сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла в 17:40 на автоподъезде от автодороги Саратов –Дубки – Новая Липовка в сторону 1-й Расловки. Suzuki с 37 летней женщиной за рулем столкнулся с Chevrolet Aveo, которым управляла 35-летняя водитель.

В результате ДТП водитель Chevrolet Aveo была доставлена в больницу.

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