Фото: Госавтоинспекция

Вчера, 12 июля, две девушки из Саратова не поделили дорогу в Гагаринском районе, о чем сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла в 17:40 на автоподъезде от автодороги Саратов –Дубки – Новая Липовка в сторону 1-й Расловки. Suzuki с 37 летней женщиной за рулем столкнулся с Chevrolet Aveo, которым управляла 35-летняя водитель.

В результате ДТП водитель Chevrolet Aveo была доставлена в больницу.

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