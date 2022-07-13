Задержание Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В СИЗО в Саратове задержали адвоката. СУ СК сообщает о проведении доследственной проверки.

Вчера, 12 июля, мужчина прибыл в следственный изолятор №1 для работы с клиентом, но вызвал у сотрудников УФСИН подозрения. Правоохранители обыскали его и обнаружили вещество растительного происхождения, предположительно являющееся наркотическим.

Проводится доследственная проверка.

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