Задержание
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В СИЗО в Саратове задержали адвоката. СУ СК сообщает о проведении доследственной проверки.
Вчера, 12 июля, мужчина прибыл в следственный изолятор №1 для работы с клиентом, но вызвал у сотрудников УФСИН подозрения. Правоохранители обыскали его и обнаружили вещество растительного происхождения, предположительно являющееся наркотическим.
Проводится доследственная проверка.
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