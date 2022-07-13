фото: ГУ МВД

В саратовских саунах оперативники задержали восемь проституток. Об этом сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

Сотрудниками уголовного розыска провели оперативно-профилактически мероприятия, в ходе которых оперативники посетили четыре сауны в нескольких районах Саратова. В саунах было задержано 8 женщин, которые сознались в предоставлении интим-услуг за деньги.

Две «жрицы любви» ранее уже привлекались к административной ответственности начиная с 2017 года. Одна рассказала о четырех составленных на нее протоколах, другая в трех или четырех.

Женщин привлекут к административной ответственности.

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