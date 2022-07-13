фото: пресс-служба администрации города

В Саратове 89 человек оштрафовали за парковку на зеленой зоне. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Вчера, 12 июня, состоялось заседание административной комиссии муниципального образования «Город Саратов», где было рассмотрено 238 дел. Всего 154 человек привлекли к административной ответственности по различным статьям — выброс мусора, невыполнение требований по удалению объявлений, надписей и иных информационных материалов, парковку на зеленой зоне, создание препятствий для подъезда к местам накопления ТКО, за непринятие мер по содержанию прилегающей территории, самовольное изменение внешнего вида фасадов, незаконную торговлю и купание в запрещенных местах.

Больше всего нарушений связаны с парковкой на зеленой зоне – 89 случаев. Общая сумма штрафов за комиссию составила более 500 тысяч рублей.

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