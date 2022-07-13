Фото: Госавтоинспекция
Вчера, 12 июля, жительница Энгельса получила травмы из-за наезда на бордюр, об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
Авария произошла в 5:50 по адресу Советская, 58. Автомобиль «Лада Гранта» с 40-летним водителем наехал на бордюр и перевернулся.
В результате ДТП пострадала 31-летняя пассажирка автомобиля. Ей назначено амбулаторное лечение.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.