Фото: Госавтоинспекция

Вчера, 12 июля, жительница Энгельса получила травмы из-за наезда на бордюр, об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла в 5:50 по адресу Советская, 58. Автомобиль «Лада Гранта» с 40-летним водителем наехал на бордюр и перевернулся.

В результате ДТП пострадала 31-летняя пассажирка автомобиля. Ей назначено амбулаторное лечение.

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