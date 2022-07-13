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Происшествия13 июля 2022 6:58

Жительница Энгельса получила травмы из-за наезда на бордюр

Машина перевернулась рано утром
Наталия Калинина
Фото: Госавтоинспекция

Фото: Госавтоинспекция

Вчера, 12 июля, жительница Энгельса получила травмы из-за наезда на бордюр, об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла в 5:50 по адресу Советская, 58. Автомобиль «Лада Гранта» с 40-летним водителем наехал на бордюр и перевернулся.

В результате ДТП пострадала 31-летняя пассажирка автомобиля. Ей назначено амбулаторное лечение.

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