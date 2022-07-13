Скриншот карточки извещения

В микрорайоне «Городские просторы» появится сквер за 14 миллионов рублей. Информация об этом размещена на официальном сайте госзакупок.

До конца лета в Ленинском районе Саратова планируют разбить новый сквер в микрорайоне «Городские просторы». Соответствующий конкурс был размещен на платформе госзакупок вчера, 12 июля. Согласно извещению, стоимость работ составит 14 миллионов рублей, заказчиком выступает МБУ «Дорстрой».

Исходя из сопроводительной документации, подрядчик берет на себя обязательства выполнить планировку территории, высадить газон, уложить асфальт и бордюры, подготовить систему автополива, настроить освещение. По скверу расставят 20 скамеек, шахматные столики, качели, беседку, цветники. Дороже всего обойдется планирование ландшафта и непосредственно обустройства парка и зоны отдыха - более трех миллионов рублей.

Итоги конкурса подведут 21 июля.

Подрядчик обязан завершить работы до конца лета, 30 августа 2022 года.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.