Володин в Саратове

Вячеслав Володин объявил о новой программе по ремонту дорожек в поселках и частном секторе. Об этом сегодня, 13 июля, пишут в Телеграм-канале «Володин Саратов».

В этом году в Саратове до 1 августа должны полностью выполнить программу по ремонту тротуаров на балансе города. Проект реализуется с 2020 года по инициативе Спикера ГД.

Теперь благоустраивать будут тротуары в поселках и частном секторе. Проект рассчитан на три года.

В рамках другой городской программы будут отремонтированы дворы.

- Местным властям необходимо просчитать стоимость работ, - отметил Володин.

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