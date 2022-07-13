Володин в Саратове
Вячеслав Володин объявил о новой программе по ремонту дорожек в поселках и частном секторе. Об этом сегодня, 13 июля, пишут в Телеграм-канале «Володин Саратов».
В этом году в Саратове до 1 августа должны полностью выполнить программу по ремонту тротуаров на балансе города. Проект реализуется с 2020 года по инициативе Спикера ГД.
Теперь благоустраивать будут тротуары в поселках и частном секторе. Проект рассчитан на три года.
В рамках другой городской программы будут отремонтированы дворы.
- Местным властям необходимо просчитать стоимость работ, - отметил Володин.
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