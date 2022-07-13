Закон о передаче транспортных полномочий муниципалитетов саратовскому правительству передан в облдуму

Заседание комитета

В Саратовской облдуме отложили передачу транспортных полномочий муниципалитетов правительству Саратовской области до 2024 года. Сегодня, 13 июля, об этом было объявлено на заседании комитета Саратовской областной думы по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики.

Согласно законопроекту муниципалитеты должны передать министерству транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области право назначать, продлевать и отменять муниципальные маршруты регулярных перевозок, а также расторгать и заключать контракты с перевозчиками.

Новый законопроект предполагает переходный период до 1 января 2024 года. Согласно рекомендациям федерального центра, передачу полномочий нужно проводить после поступления установления регламента по предоставлению субсидий.

Большинство депутатов поддержали законопроект. Депутат Анидалов (КПРФ) воздержался от голосования. В результате проект был вынесен для рассмотрения на заседание областной думы.

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