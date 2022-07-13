В Саратовской области еще 58 жителей заразились коронавирусом

На сегодня, 13 июля, Саратовской области еще 58 жителей заразились коронавирусом. Всего в регионе заразились 255 640 человек. Выздоровело с начала эпидемии 249 011 человек, за сутки — 60. В стационарах остаются 119 человек, на амбулаторном лечении — 511.
Возрастной состав заболевших следующий:
- до 6 лет — 6;
- 7-14 лет — 4;
- 15-17 лет — 0;
- 18-29 лет — 10;
- 30-49 лет — 17;
- 50-64 лет — 11;
- 65 и старше — 10.
С пневмонией поступили четыре человека, с признаками ОРВИ — 54.
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