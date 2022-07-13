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Общество13 июля 2022 6:01

В Ленинском районе холодную воду отключили до ночи

В Саратове проходит отключение воды на четырех улицах
Наталия Калинина

Сегодня, 13 июля, в Саратове проходит отключение воды на четырех улицах, об этом сообщает ООО «КВС».

Работы на водопроводных коммуникациях проходят по адресу Газопромысловая, 6. На время их проведения прекращена подача холодной воды для абонентов по адресам Газопромысловая, Нефтепромысловая, Операторская и Ново-Московское шоссе.

Восстановить подачу воды коммунальщики обещают к 22.00.

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