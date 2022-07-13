В Ленинском районе холодную воду отключили до ночи

Сегодня, 13 июля, в Саратове проходит отключение воды на четырех улицах, об этом сообщает ООО «КВС».

Работы на водопроводных коммуникациях проходят по адресу Газопромысловая, 6. На время их проведения прекращена подача холодной воды для абонентов по адресам Газопромысловая, Нефтепромысловая, Операторская и Ново-Московское шоссе.

Восстановить подачу воды коммунальщики обещают к 22.00.

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