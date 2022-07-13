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Происшествия13 июля 2022 5:45

На Азина в Саратове сбили пятилетнего мальчика

Наталия Калинина

Вчера вечером, 12 июля, на улице Азина в Саратове сбили пятилетнего мальчика, о чем сообщает региональная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, авария произошла в 17.30 напротив дома 35 по улице Азина. Мужчина на автомобиле Citroën сбил пешеходов.

На место был направлен экипаж ДПС, выяснилось, что пострадал пятилетний мальчик. Он был отпущен после осмотра врача.

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