фото: Архив КП
В субботу в Саратове пройдет ярмарка выходного дня на Театральной площади . Об этом сообщает региональный минсельхоз.
В субботу, 16 июля, пройдет традиционная ярмарка выходного дня.
К участию в торговле приглашаются садоводы, огородники и дачники, желающие предложить жителям города плодово-ягодную и овощную продукцию. Места саратовцам предоставляются бесплатно.
Ярмарка на Театральной будет работать с 7:00 до 13:00.
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