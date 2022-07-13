фото: Архив КП

В субботу в Саратове пройдет ярмарка выходного дня на Театральной площади . Об этом сообщает региональный минсельхоз.

В субботу, 16 июля, пройдет традиционная ярмарка выходного дня.

К участию в торговле приглашаются садоводы, огородники и дачники, желающие предложить жителям города плодово-ягодную и овощную продукцию. Места саратовцам предоставляются бесплатно.

Ярмарка на Театральной будет работать с 7:00 до 13:00.

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