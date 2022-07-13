Фото: Дмитрий Владимиров
Упавшее в центре города дерево перегородило саратовцам дорогу. Об этом вчера, 12 июля, редакции «КП» сообщил очевидец.
Вчера, 12 июля, в районе 21:00 на аллею на улице Рахова после перелома ствола обрушилось дерево и перегородило проход.
Речь идет об промежутке между улицами Московская и Большая Казачья.
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