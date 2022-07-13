фото: Архив КП

Середина рабочей недели станет дождливой для саратовцев. Такой прогноз дают сегодня, 13 июля, синоптики Приволжской УГМС

В Саратове переменная облачность, кратковременный дождь, утром и днем гроза. Ветер Северо-западный, северо-восточный, 4...9 м/с, с порывами до 15 м/с. Температура воздуха +26...+28.

В Саратовской области установилась переменная облачность, местами кратковременный дождь, в отдельных районах Правобережья грозовые ливни. Ветер Северо-западный, северо-восточный, 4...9 м/с, с порывами до 15 м/с. Температура колеблется от 24 до 29 градусов, местами в в Левобережье +32...+37 градусов жары.

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