фото: Архив КП

В Саратове арестовали 58 самых пылких поклонников тонировки. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

В ходе профилактического рейда «Тонировка» инспекторы ГИБДД в течение трех месяцев, с 15 апреля по 12 июля зафиксировали 10 630 случаев тонировки автомобилей. 178 водителей отказались убрать пленку, поэтому их привлекли к административной ответственности Арестами наказали 58 автолюбителей, остальные нарушители получили штрафы.

Сотрудники Госавтоинспекции предупреждают водителей об опасности использования тонировок. Пленка, прикрепленная на передних боковых и ветровых стеклах, может стать причиной наезда на пешехода в темное время суток.

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