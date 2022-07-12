Пострадавший котенок. Фото ветеринаров.
Саратовские ветеринары спасли жизни двух котов. Об этом сообщает управление ветеринарии Саратовской области.
Так, в ветеринарной клинике Петровской районной станции по борьбе с болезнями животных пришлось оказывать помощь несчастному коту, на задние лапы которого наехал автомобиль. Животное, спасаясь от жары, нашло себе укрытие под колесами машины.
Кроме того, бывают и другие несчастные случаи в летний период, например, рыболовные крючки превращаются в заманчивые игрушки для домашних питомцев.
В ветклинику Балаковской районной станции поступил маленький пациент с застрявшим в ротовой полости рыболовным крючком, причем не маленьким – высоким тройным, имеющим три отдельных крючка, соединенных вместе.
Животному, учитывая возрастные особенности, была сделана местная анестезия, инородный предмет был извлечен, раны обработаны.
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