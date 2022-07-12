Пресс-конференция в детском парке

Большинство саратовцев разводятся, прожив вместе более 10 лет. Сегодня, 12 июля, об этом сообщила начальник регионального управления по делам ЗАГС Юлия Пономарева

28 процентов разводов приходится на браки, в промежутке от 10 до 20 лет совместной жизни. 27 процентов на браки от 20 до 30 лет. От 1 до 5 в браке проживают 27 саратовцев.

Прожившие мало вместе люди, наоборот, разводятся реже: браки до года распадаются в 3,5 процентов случаев.

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