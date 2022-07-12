фото: ГИБДД

В Энгельсе столкнулись молодая байкерша и пожилой водитель иномарки. Об этом сообщает ГИБДД.

Вчера, 11 июля, в 16:30 в городе Энгельсе произошла авария с участием спортбайка. Рядом с домом №29 по улице Марины Расковой Volkswagen Polo с 78-летним мужчиной за рулем столкнулся с мотоциклом Kawasaki, за которым сидела 23-летняя девушка.

В результате ДТП водитель мотоцикла попала в больницу.

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