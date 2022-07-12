Роман Бусаргин: Саратовская область поможет Сватовскому району ЛНР наладить мирную жизнь

Роман Бусаргин в ЛНР

Делегация Саратовской области во главе с врио губернатора Романом Бусаргиным посетила Луганскую Народную республику, сообщает пресс-служба мэрии Саратова.

Состоялась встреча Романа Бусаргина с главой ЛНР Леонидом Пасечником. Главной темой обсуждения стали процессы налаживания мирной жизни на территориях Сватовского района, пострадавших от боевых действий.

- Наш долг протянуть им руку помощи, помочь забыть горе и быстрее восстанавливать хозяйство, учебу детей. Мы будем помогать жителям Сватовского района в обустройстве мирной жизни, экономических, социальных, культурных связей, - сказал Роман Бусаргин.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.