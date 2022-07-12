В Саратовской области разрешили купаться на 35 пляжах

Пляжи в Саратовской области

В Саратовской области на сегодня, 12 июля, разрешено купаться на 35 пляжах. Об этом сообщает региональное управление обеспечения безопасности жизни населения.

В Саратове открыты «Пляж покорителей Волги», городской пляж на острове «Покровские пески», пляж учреждения «Детский оздоровительный спортивный центр», а также пляж базы отдыха «СГАУ им. Вавилова».

В Энгельсе действуют городской пляж «Парус» и городской центральный пляж, а также пляж детского лагеря «Олимпиец». В Энгельсском районе можно искупаться в селе Подстепное – «Юрист», в поселке Лесной на базах отдыха «Чайка», «Бодрость», «Мария», «Домостроитель» и «Волжино».

Городские пляжи Балакова работают в 1 микрорайоне на левом и правом берегах, и в 7 микрорайоне. За городом можно отдохнуть на пляжах ДОЦ «Ласточка» (хутор Калиниха) и «Салют» (село Плеханы).

В Вольске, Хвалынске, Марксе, Пугачеве и рабочем поселке Ровное открыты городские пляжи, в Хвалынском районе – пляж парк-отеля «Хвалынский»; в Базарном Карабулаке можно посетить муниципальный пляж и центральный пруд.

В ЗАТО Светлый и селе Ахмат работают муниципальные пляжи.

В Марксовском районе открыт пляж санатория-профилактория «Нива» и пляж на базе отдыха «Сокол».

В селе Потьма Ртищевского района работает пляж детского лагеря «Ясный».

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