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Общество12 июля 2022 11:58

В центре Саратова мэрия изымает земельный участок для строительства сквера

Речь идет об участке, на котором расположен дом 2Ж по улице Вольской
Евгений Бадиков
Вольская, 2Ж

Вольская, 2Ж

В центре Саратова мэрия изымает земельный участок для строительства сквера. Соответствующее постановление сегодня, 12 июля, была обнародована на сайте администрации города Саратова.

Администрация Саратова изымает для муниципальных нужд земельный участок площадью 1000 квадратных метров и помещения в доме по адресу Вольская, 2Ж. Постановление подписал глава города Михаил Исаев, документ опубликовали сегодня.

Некоторое время назад жители дома обратились к Вячеславу Володину во время его визита в Саратов. Дом 1875 года постройки признали аварийным в 2021 году. Он подлежит сносу, но в программу расселения его включили поздно.

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