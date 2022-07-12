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Саратовцам предложили выбрать талисман для игр спортсменов-любителей «Умный город. Живи спортом». Игры пройдут с 31 августа по 5 сентября, в них участвуют более 1700 спортсменов-любителей со всей страны.
В программе состязания по 11 видам спорта, это волейбол, бадминтон, многоборье ГТО, киберспорт и другие.
Жителей региона приглашают проголосовать за понравившийся талисман для игр. Есть пять вариантов:
корсак - степная лисица
чеглок - небольшая хищная птица
дрофа
каменная куница
футуристичные человечки «Кнопка» и «Винтик»
Голосование продлится до 19 июля включительно. Отдать свой голос можно по ссылке.
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