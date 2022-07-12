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Саратовцам предложили выбрать талисман для игр спортсменов-любителей «Умный город. Живи спортом». Игры пройдут с 31 августа по 5 сентября, в них участвуют более 1700 спортсменов-любителей со всей страны.

В программе состязания по 11 видам спорта, это волейбол, бадминтон, многоборье ГТО, киберспорт и другие.

Жителей региона приглашают проголосовать за понравившийся талисман для игр. Есть пять вариантов:

корсак - степная лисица

чеглок - небольшая хищная птица

дрофа

каменная куница

футуристичные человечки «Кнопка» и «Винтик»

Голосование продлится до 19 июля включительно. Отдать свой голос можно по ссылке.

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