В августе в саратовские лагеря приедут 150 детей с Донбасса

Роман Бусаргин и представители ЛНР

Дети из Луганской Народной республики этим летом отдохнут в лагерях в Саратовской области, об этом пишет в своем Телеграм-канале Роман Бусаргин.

Саратовская область продолжает оказывать помощь Сватовскому району ЛНР. Сегодня в Луганске было подписано соответствующее соглашение. На Донбасс уже доставлено 45 тонн адресной гуманитарной помощи. Это стройматериалы и товары первой необходимости. Саратовские специалисты также помогают подключать школы, детские сады и больницы к коммуникациям. Николай Панков встретился с представителями местных властей.

- В августе мы примем в саратовских оздоровительных лагерях около 150 детей из Сватовского района, - рассказал Роман Бусаргин.

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