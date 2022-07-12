Жительница Энгельса пожаловалась на бездействие полиции

"Энгельс онлайн"
Жительница Энгельса оставила запись в социальной сети «ВКонтакте», пожаловавшись на бездействие правоохранительных органов.
К сообщению девушка приложила видеозапись с камеры наблюдения. Две пьяных женщины на видео курят в подъезде, громко кричат, ломятся в чужую квартиру, а после стреляют в камеру из пистолета.
Не смотря на то, что лица злоумышленниц отлично видны, полиция по словам девушки замяла дело, за год так и не ответив на её заявление.
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