фото: СУ СКР

Знаки внимания хозяйке дома столи 54-летнему мужчине жизни. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

Ночью, 10 июля в частном доме по улице 40 лет Октября в р.п. Турки обнаружено тело 54-летнего мужчины с кровоподтеками на груди.

По предварительным данным следствия, в ночь с 9 на 10 июля компания из трех мужчин 54, 37, 28 лет соответственно и сожительницы младшего из них находились в частном доме в Турках.

Компания выпивала, 54-летний мужчина начал оказывать знаки внимания хозяйке жилища. Возмутившийся гражданский муж и его 37-летний товарищ вступили с мужчиной в конфликт и избили его руками и ногами. Пострадавший скончался на месте. Утром, 10 июля, 28-летний нападавший сообщил о случившемся в полицию.

Задержаны 37 и 28-летний жители Турков. Расследование уголовного дела продолжается.

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