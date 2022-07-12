СУ СКР

Чиновницу из Питерского района выписала себе незаконную премию в 86 тысяч рублей. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

По данным ведомства, глава одного из МО Питерского района Саратовской области распределяла доходы бюджета муниципального образования согласно занимаемой ею должности. Совет муниципального образования установил для чиновницы ежемесячное денежное вознаграждение. Получив доступ к распределению средств, женщина незаконно выписала себе ежемесячную премию в размере 86 000 рублей

Приговором суда ей назначено наказание в виде 1 года 5 месяцев лишения свободы условно.

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