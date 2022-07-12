Фото: Студвесна XXX

В 2022 году в Саратовской области провели 3500 мероприятий для молодежи. Об этом стало известно в ходе сегодняшнего заседания комитета Саратовской областной думы по молодежной политике и спорту.

Заместитель министра спорта и молодежной политики Ангелина Беловицкая рассказала о мероприятиях для молодежи.

— На данный момент идет формирование активной системы поддержки развития способностей детей и молодежи. Реализуются основные направления национального проекта «Образование» и регионального проекта «Социальная активность», в котором наша область принимает участие с 2019 года. За 2022 год проведено 3500 мероприятий , охват которых составил несколько сотен тысяч человек. Проведено семь международных форумов по всей России - от Москвы до Алтая.

— В 25 раз прошел областной фестиваль «Студвесна», в котором приняло участие 85 тысяч человек из 29 образовательных организаций, в числе которых 6 ВУЗов. Саратовские студенты заняли первое место и на федеральном уровне. Студентка Поволжского института управления выиграла грант на 270 тысяч рублей на реализацию своего проекта. 646 заявок поступило на участие в форуме iВолга. Накануне мероприятия пройдут две выставки совместно с агарным университетом и краеведческим музеем, — рассказала Беловицкая.

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