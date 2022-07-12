Возле села Ключи под Вольском произошло смертельное ДТП

Фото: ДТП

Сегодня, 12 июля, мужчина погиб в жуткой аварии в Вольском районе Саратовской области, об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, авария произошла в 10:05 на 188 километре трассы Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград, возле села Ключи. «Лада Веста», за рулем которой был 33-летний мужчина, столкнулась с «Шевроле Нива» под управлением 54-летнего водителя.

В результате ДТП водитель «Лады Веста» погиб, водитель и пассажир «Нивы» попали в больницу. На месте работают сотрудники ГИБДД.

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