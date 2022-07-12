Роман Бусаргин: местная власть должна найти тренеров для дворовых команд и дать им зарплату

Роман Бусаргин в Ртищево

Врио губернатора посетил Ртищево и пообщался с юными спортсменами. Врио губернатора считает, что муниципальные власти должны найти тренеров для дворовых команд и дать им зарплату, об этом он пишет в своем Телеграм-канале.

- Мы уже начали возрождать дворовый спорт в крупных городах, и эту практику нужно распространять во всех районах области. Летом дети должны иметь возможность играть в футбол, а зимой в хоккей.

Раздевалки можно оборудовать в стенах школ, вся необходимая инфраструктура в городах уже есть. Осталось найти тренеров, которые составят расписание и будут регулярно заниматься с детьми. Муниципальная власть должна обеспечить им зарплату, - заявил Роман Бусаргин.

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