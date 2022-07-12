Фото: Госавтоинспекция
Вчера вечером, 11 июля, два человека пострадали в ДТП в Заводском районе Саратова, о чем сообщает региональная Госавтоинспекция.
Авария произошла в 23:15 по адресу Азина, 26 строение 1. Hyundai Solaris, за рулем которой был 45-летний мужчина, столкнулся с «Ладой Приора», которой управлял 33-летний водитель.
В результате ДТП и иномарке пострадали три человека: водитель, 33-летняя пассажирка и 36-летний пассажир.
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