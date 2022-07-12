На жительницу Вольска завели уголовное дало за неуплату алиментов. Сегодня, 12 июля, об этом рассказали в пресс-службе УФССП по Саратовской области.

По решению суда 34-летняя женщина обязана была платить четверть доходов на содержание 11-летнего сына и 10-летней дочери, находящихся под опекой. Какое-то время она это делала, но затем уволилась с работы и перестала платить алименты. Сумма долга составила 70 тысяч рублей.

За неисполнение родительских обязанностей женщину приговорили к 10 суткам административного ареста. Однако она продолжила копить долг. Судебный пристав Вольского МОСП возбудил уголовное дело на злостную неплательщицу. Сейчас дело направлено в суд.

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